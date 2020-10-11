Писарев высказался о возможной натурализации Жиго

Бывший тренер молодежной сборной России по футболу Николай Писарев высказался о возможной натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго, передают «Известия».

«У нас есть хорошие защитники в молодежной сборной. А Жиго? Сегодня он в «Спартаке», завтра уедет играть во Францию, Англию или Испанию. На сегодняшний момент я против его натурализации», — сказал Писарев.

Специалист отметил, что об этом можно говорить, если игрок переедет в России насовсем, выучит язык и перевезет сюда свою семью.



Ранее Валерий Газзаев призвал дать российский паспорт Жиго.