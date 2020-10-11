Акинфеев назвал самого командного футболиста ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал самого командного футболиста клуба.

«Самый командный игрок — Иван Обляков. Его многие ругают, но как я вижу, что он выполняет огромный объем работы на поле», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала CSKA TV.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» занимают третье место, набрав 19 очков.



Ранее Акинфеев рассказал о музыкальных вкусах пьяных россиян.