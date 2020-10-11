Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свои успехи на квалификации Гран-при Айфеля, передает пресс-служба команды.

Во время квалификации российский гонщик показал 13-й результат. Сама гонка Гран при Айфеля состоится 11 октября и начнется в 15.10 по московскому времени.

«Тем не менее, я доволен своим кругом, сегодня на кону было не так уж и много, а разрыв до третьего сегмента был больше, чем обычно. Что касается завтрашнего дня, у нас всегда есть шанс набрать очки», — заявил Квят.

Ранее сообщалось, что Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Айфеля.