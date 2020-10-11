Россияне Михеев и Георгиев подали иски по поводу своих контрактов в НХЛ

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев подали иски по поводу своих контрактов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает пресс-служба профсоюза игроков Лиги (NHLPA).

Российские спортсмены оказались не согласны с с квалификационными предложениями по новым контрактам и намерены обжаловать их в арбитраже НХЛ. Михеев — ограниченно свободный агент. У него с командой было заключено соглашение новичка, срок которого завершился в конце прошлого сезона. У Георгиева ситуация аналогичная.

Стоит отметить, что всего обжаловали квалификационные предложения 26 хоккеистов НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский форвард Ничушкин подписал двухлетний контракт с «Колорадо».