Российский форвард Ничушкин подписал двухлетний контракт с «Колорадо»

Российский нападающий Валерий Ничушкин заключил двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

Об этом в своем Twitter информирует журналист Райан Кларк. Сообщается, что заработная плата российского игрока составит €2,5 млн в год.

Форвард пополнил состав команды перед стартом прошлого сезона. Всего он смог набрать 27 (13+14) очков при полезности «+26». В плей-офф на его счету 3 (2+1) балла в 15 играх.

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