Игроку «Манчестер Сити» Де Брейне все равно на вероятный переход Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне поделился мнением о вероятном переходе аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в английский клуб, передает Sky Sports.

Операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада до этого отметил, что английский клуб не собирается вмешиваться в отношения аргентинца и «Барселоны», однако готов к переговорам о переходе.

«Если честно, мне все равно. Если он придет, хорошо. Если не придет, в клубе и так достаточно футболистов, с которыми мне приятно играть», — заявил Де Брейне.

В это летнее трансферное окно форвард мог покинуть каталонский клуб, однако руководству удалось уговорить его остаться. Самым вероятным клубом для продолжения карьеры назвали «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов рассмотреть вариант трансфера Месси.