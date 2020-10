Боец MMA нокаутировал противника эффектным ударом коленом в прыжке

Боец MMA Ив Ланду нокаутировал британца Терри Брэйзьера эффектным ударом коленом в прыжке.

Поединок закончился во втором раунде.



«Колено из ниоткуда», — гласит подпись под видео в Twitter.



Данный турнир стал первым в истории MMA на территории Франции. Ранее на территории страны действовал запрет на проведение подобных боев.

JUMPING KNEE OUTTA NOWHERE



What an incredible Bellator MMA debut for the Frenchman, Yves Landu to KO Terry Brazier and send the Paris crowd into frenzy.#BellatorParis pic.twitter.com/TSJr2Kdc6z