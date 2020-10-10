Навка призналась, что ревнует Костомарова к его партнерше по «Ледниковому периоду»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым Татьяна Навка оценила выступление бывшего партнера в шоу «Ледниковый период».

Напомним, в шоу Костомаров выступает в паре с телеведущей Региной Тодоренко.

«Рома тебя поддерживает, а ты даешь ему эту возможность. Я поймала себя на мысли, что я ревную. Белой ревностью, правда! Это было потрясающе и очень пронзительно», — сказала Навка в эфире Первого канала.



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