Хабиб заявил, что с Махачевым не хотят драться

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг Ислама Махачева.

Напомним, спортсмен должен был встретиться на турнире UFC 254 c Рафаэлем дос Аньосом, но поединок сорвался из-за того, что бразилец заболел коронавирусом. Нового соперника ему до сих пор не нашли.

«Пять лет назад я был в такой же ситуации, что и Ислам Махачев сегодня. Никто не хочет драться с ним. Дай Бог, он следующий чемпион в легком весе», — написал Хабиб в Twitter.



Ранее менеджер Хабиба пообещал доплатить Тони Фергюсону за бой с Махачевым.

5 years ago I've been in same situation like @MAKHACHEVMMA today. No one wants take a fight with him today. Next lightweight champion InshaAllah #ufc254