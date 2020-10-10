Хабиб заявил, что с Махачевым не хотят драться
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг Ислама Махачева.
Напомним, спортсмен должен был встретиться на турнире UFC 254 c Рафаэлем дос Аньосом, но поединок сорвался из-за того, что бразилец заболел коронавирусом. Нового соперника ему до сих пор не нашли.
«Пять лет назад я был в такой же ситуации, что и Ислам Махачев сегодня. Никто не хочет драться с ним. Дай Бог, он следующий чемпион в легком весе», — написал Хабиб в Twitter.
Ранее менеджер Хабиба пообещал доплатить Тони Фергюсону за бой с Махачевым.
5 years ago I've been in same situation like @MAKHACHEVMMA today. No one wants take a fight with him today. Next lightweight champion InshaAllah #ufc254— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 10, 2020