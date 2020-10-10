Фергюсон назвал Хабиба тупицей

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон намекнул на то, что он может провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым.

Американец выложил в Instagram фотографию с дуэли взглядов перед турниром UFC 249. Спортсмены хотели подраться, но стычку предотвратил глава UFC Дана Уайт.

«Не волнуйся, тупица, скоро увидимся», — подписал снимок Фергюсон.



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