Фергюсон назвал Хабиба тупицей
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон намекнул на то, что он может провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым.
Американец выложил в Instagram фотографию с дуэли взглядов перед турниром UFC 249. Спортсмены хотели подраться, но стычку предотвратил глава UFC Дана Уайт.
«Не волнуйся, тупица, скоро увидимся», — подписал снимок Фергюсон.
Ранее Петр Ян назвал лучших российских бойцов ММА.