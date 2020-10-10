Евсеев опубликовал трогательный пост в связи со смертью Кулькова

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал трогательный пост в связи со смертью Василия Кулькова.

«Василий Кульков… Открытый, светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надежный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. Сейчас очень грустно», — написал Евсеев в Instagram.



Отмечается, что бывший спортсмен переболел коронавирусом. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по поводу онкологического заболевания. Экс-футболист скончался в реанимации.

Ранее «Бенфика» выразила соболезнования в связи со смертью экс-игрока «Спартака» Кулькова.