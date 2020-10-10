Евсеев опубликовал трогательный пост в связи со смертью Кулькова
Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал трогательный пост в связи со смертью Василия Кулькова.
«Василий Кульков… Открытый, светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надежный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. Сейчас очень грустно», — написал Евсеев в Instagram.
Отмечается, что бывший спортсмен переболел коронавирусом. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по поводу онкологического заболевания. Экс-футболист скончался в реанимации.
Ранее «Бенфика» выразила соболезнования в связи со смертью экс-игрока «Спартака» Кулькова.
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Василий Кульков... Открытый светлый человек был. Добрейший. Спокойный. И очень надёжный. Пересекался с ним и играя за «Спартак», и после, когда он уже работал в клубе. На фото моя свадьба, он был одним из гостей и именно они с Бахаревым тогда похищали невесту... Переживал за него в последнее время. Сейчас очень грустно. #спорт #футбол #фкспартак #жизнь