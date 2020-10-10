«Бенфика» выразила соболезнования в связи со смертью экс-игрока «Спартака» Кулькова
Андрей Черников
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Португальская «Бенфика» выразила соболезнования в связи со смертью экс-игрока московского «Спартака» Василия Кулькова.
Футболист выступал за лиссабонский клуб с 1991 по 1994 год.
«Наш клуб выражает самые сердечные соболезнования семье и друзьям Кулькова в связи с его скоропостижной кончиной в возрасте 54 лет», — говорится в сообщении на сайте португальцев.
Отмечается, что бывший спортсмен переболел коронавирусом. 10 октября он должен был перенести плановую операцию по поводу онкологического заболевания. Экс-футболист скончался в реанимации.
Ранее умер бывший футболист московского «Спартака» Василий Кульков.