Российский боксер-чемпион хочет провести поединок с Усиком

Российский боксер Артур Бетербиев хочет провести бой с украинцем Александром Усиком.

Напомним, россиянин является чемпионом в полутяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

«Бегал, было скучно, решил посмотреть наш бой с Усиком на Играх. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжелом весе. Как вы думаете, стоит мне это сделать?» — сказал боксер в видео, которое выложил в сториз Instagram.



Ранее Олег Тактаров похвалил Усика за гражданскую позицию и порядочность.