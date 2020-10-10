Мозес прибыл в Рим для завершения медосмотра перед переходом в «Спартак»

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес завершает медобследование перед переходом в московский «Спартак», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 10 октября нигериец прибыл в одну из клиник Рима, где его ждут необходимые медицинские тесты. Отмечается, что после этого стороны смогут официально завершить сделку.

В своей карьере Мозес помимо «Челси» выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что контракт Мозеса в «Спартаке» будет рассчитан на три года.