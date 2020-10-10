Сборная России и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова
Сборная России и Российская премьер-лига (РПЛ) выразили соболезнования в связи со смертью экс-защитника московского «Спартака» и национальной команды Василия Кулькова.
«Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России.
Вечная память», — говорится с сообщении пресс-службы национальной команды, опубликованном в Twitter.
«Приносим соболезнования родным и близким Василия», — отреагировал на кончину экс-футболиста Twitter РПЛ.
В 2019 году стало известно, что у Кулькова диагностировано онкологическое заболевание. Он умер в реанимации в возрасте 54 лет.
В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».
Ранее московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова.
Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России.— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020
Вечная память pic.twitter.com/YNZrlEd1iG
В возрасте 54 лет скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 10, 2020
Приносим соболезнования родным и близким Василия ��