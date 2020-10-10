Сборная России и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Кулькова

Сборная России и Российская премьер-лига (РПЛ) выразили соболезнования в связи со смертью экс-защитника московского «Спартака» и национальной команды Василия Кулькова.

«Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России.

Вечная память», — говорится с сообщении пресс-службы национальной команды, опубликованном в Twitter.

«Приносим соболезнования родным и близким Василия», — отреагировал на кончину экс-футболиста Twitter РПЛ.

В 2019 году стало известно, что у Кулькова диагностировано онкологическое заболевание. Он умер в реанимации в возрасте 54 лет.

В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».

Ранее московский «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова.

Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России.



Вечная память pic.twitter.com/YNZrlEd1iG — Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2020