Федун отреагировал на смерть Кулькова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о смерти бывшего футболиста столичной команды и сборной России Василия Кулькова.

«К сожалению, новость печальная. Это был выдающийся футболист и одна из легенд «Спартака». Его уход — очень печальное событие. «Спартак» несомненно окажет помощь в организации печальных мероприятий», — цитирует Федуна «Чемпионат.com».

В составе красно-белых Кульков становился чемпионом СССР, а также брал бронзу чемпионата России. Также он выступал за лиссабонскую «Бенфику», «Порту» и петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что экс-футболист скончался в реанимации.