Аршавин считает, что Черчесов опоздал с вызовом Сафонова в сборную России

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о вызове вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.

«Станислав Черчесов опоздал ровно на год с этим приглашением. На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Экс-футболист считает, что в матче Лиги наций против команды Турции сыграет Антон Шунин, а во встрече с Венгрией Сафонов имеет шансы выйти в стартовом составе.

Голкипер впервые вызван в сборную России. За молодежную национальную команду он сыграл девять матчей, восемь из которых он провел всухую.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов Сафонова в сборную России.