Бразильский боец UFC провел дуэль взглядов в образе Джокера
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Маркус Перес провел дуэль взглядов с южно-африканцем Дрикусом Дю Плесси в образе персонажа комиксов DC Джокера.
«Джокер возвращается! Маркус Перес — главный герой взвешивания UFC Fight Island 5!» — говорится в записи, опубликованной на странице UFC Europe в Instagram.
Поединок между Пересом и Дю Плесси пройдет 10 октября.
Ранее сообщалось, что Перес выходил на церемонию взвешивания в гриме Джокера перед турниром UFC Fight Night 164.