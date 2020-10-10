Очередной боец UFC отказался от поединка с Чимаевым

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заявил, что очередной боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отказался от поединка с ним.

«Я просто хочу, чтобы мои фанаты и люди, поддерживающие меня, знали. UFC предлагают мне бой со Стивеном Томпсоном в полусредней весовой категории, и он отказался от него так же, как и Крис Уайдман в среднем весе. Я иду за всеми», — написал Чимаев в Twitter.

20 сентября швед одержал третью победу в карьере в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее Чимаев поставил ультиматум главе UFC Дане Уайту.