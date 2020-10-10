Надаль назвал Джоковича самым тяжелым соперником
Мартин Норикович
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Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий ему финал «Ролан Гаррос» против сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает ATPTour.
Накануне сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции
«Я знаю только одно: против Новака нужно показывать максимум. Если я не покажу свой лучший теннис, ситуация будет очень сложной. Он один из самых тяжелых соперников. Но я здесь для того, чтобы и дальше показывать все на что способен», — заявил Надаль.
Напоминаем, что финал «Ролан Гаррос» состоится 11 октября. Испанский теннисист 12 раз выигрывал этот турнир.
Ранее Джокович назвал вишенкой на торте победу на «Ролан Гаррос».