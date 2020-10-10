Надаль назвал Джоковича самым тяжелым соперником

Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий ему финал «Ролан Гаррос» против сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает ATPTour.

Накануне сербский теннисист обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции

«Я знаю только одно: против Новака нужно показывать максимум. Если я не покажу свой лучший теннис, ситуация будет очень сложной. Он один из самых тяжелых соперников. Но я здесь для того, чтобы и дальше показывать все на что способен», — заявил Надаль.

Напоминаем, что финал «Ролан Гаррос» состоится 11 октября. Испанский теннисист 12 раз выигрывал этот турнир.

Ранее Джокович назвал вишенкой на торте победу на «Ролан Гаррос».