Новичок «Вашингтона» отказался проводить тренировки с Овечкиным

Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», голкипер Хенрик Лундквист высказался о бросках капитана «столичных» Александра Овечкина,

Его слова в своем Twitter приводит журналист Роб Карлин. По признанию Лундквиста, он очень уважает Овечкина и с нетерпением ждет, когда они окажутся в одной команде. Он также отметил, что форварда невероятно сложно остановить, а на льду виден весь его характер.

«С нетерпением жду, когда мы окажемся в одной команде. Единственное, что я сказал Овечкину: «не буду проводить с тобой тренировки один на один, когда ты щелкаешь по моим воротам». Его щелчок слишком силен, и я отказываюсь от этого испытания», — сказал Лундквист.

Лундквист заключил с «Вашингтоном» годичное соглашение. В минувшем сезоне он выступал за «Рейнджерс» в составе которого провел 30 игр, пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5% бросков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проведет переговоры о новом контракте с Овечкиным.

Henrik Lundqvist has faced Alex Ovechkin a ton over the years. So many classic battles between the #Caps and #NYR in the last decade and a half.



So, Hank is done facing that lethal one-timer from the Ovi's Office. He told him that! #ALLCAPS pic.twitter.com/3KCvi144HZ