Джокович в сумасшедшем матче одолел Циципаса и вышел в финал «Ролан Гаррос»‎

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча, которая длилась три часа и 58 минут, завершилась победой прославленного серба в пяти сетах со счетом 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

В активе Джоковича пять подач навылет и восемь реализованных брейк-пойнтов из 22-х. При этом первая ракетка мира подустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать матч-пойнт в третьем сете.

Циципас сделал шесть эйсов и реализовал четыре брейка из 15-ти при пяти двойных ошибках.

Таким образом, Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос»‎, где сыграет со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Накануне испанец одолел Диего Шварцмана.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1