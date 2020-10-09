Кокорин не взял Дзюбу в свою команду

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин составил свою команду для уличного футбола. Пятерка футболистов опубликована в Twitter-аккаунте чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.

Среди игроков, которых выбрал 29-летний форвард, числятся четыре представителя «Спартака»: капитан красно-белых и защитник сборной России Георгий Джикия, нападающий и дебютант национальной команды Александр Соболев, перешедший в аренду в подмосковные «Химки» Резиуан Мирзов, а также сам Кокорин. Помимо спартаковцев, в пятерку вошел полузащитник Кантемир Берхамов, последним клубом которого был тульский «Арсенал».

Александр Кокорин стал игроком «Спартака» в августе 2020 года, подписав контракт на правах свободного агента. В составе красно-белых он провел два неполных матча в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и результативными действиями не отметился.