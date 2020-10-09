Российские волейболистки стали чемпионками Европы

Юношеская женская сборная России по волейболу одержала победу над национальной командой Турции в финальном матче чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу россиянок. Об этом сообщает ТАСС.

Первый сет был выигран турецкими спортсменками, однако затем российские волейболистки выиграл три сета подряд: 20:25, 25:16, 25:12, 25:23. Самой результативной участницей матча стала россиянка Арина Федоровцева, которая набрала 26 очков. Также у национальной отечественной команды 16 баллов набрала Наталья Суворова, и 12 баллов на свой счет записала Анастасия Жаброва.

Для женской юношеской российской сборной этот триумф стал четвертым подряд и пятым в общей сложности. Турнир проводится каждые два года с 1995 года. Бронзовым призером чемпионата, который прошел в Черногории, стала команда Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Девушки. Финал

Россия — Турция — 3:1 (20:25, 25:16, 25:12, 25:23)