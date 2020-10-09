Бывшая девушка Овечкина поделилась откровенным фото в купальнике

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в своем Instagram разместила откровенное фото в купальнике.

Спортсменка проводила отдых в Италии. Свою публикацию в социальных сетях она сопроводила подписью «Верните меня назад».

Севастьянова является чемпионкой летних Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, где завоевала золото в дисциплине группового многоборья. В 2012 году она также стала двукратной чемпионкой Европы в многоборье и соревнованиях с мячами. После Игр в Лондоне гимнастка объявила о завершении профессиональной карьеры.

Севастьянова состояла в отношениях с российским нападающим и капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в 2014 году после того, как тот разошелся со своей бывшей спутницей теннисисткой Марией Кириленко. Однако их роман продлился недолго. Сейчас хоккеист женат на Анастасии Шубской. У пары есть два сына.