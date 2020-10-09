Министр спорта выступил за вакцинацию российских футболистов от коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости провести процедуру вакцинации отечественных атлетов от коронавируса. По его словам, это поможет избежать распространения инфекции.

«Либо мы надеемся на судьбу, либо давайте соблюдать социальную дистанцию. Наверное, лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем сидеть около телевизора. Насколько справедливо штрафовать клубы? Давайте уважать закон. Если люди будут нарушать, потери будут еще больше. Вакцинировать футболистов и всех спортсменов? Я «за». Это единственная возможность блокировать распространение вируса. Как будет возможность, максимально должны вакцинироваться», — заявил Матыцин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».