После Карасева коронавирусом мог заразиться еще один судья РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что футбольный арбитр Сергей Карасев заразился коронавирусом. По его словам, 41-летний специалист выбыл минимум на две недели. Также COVID-19 мог заразиться еще один судья — Владимир Москалев.

«К сожалению, у Карасева коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы. Хватит ли вам арбитров для матчей РПЛ? Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится», — цитирует главу судейского комитета РФС «Спорт-Экспресс».

Владимир Москалев в своей судейской карьере в Российской премьер-лиге (РПЛ) отработал 85 матчей. В текущем сезоне 34-летний специалист в качестве главного арбитра обслужил пять встреч, четырежды был видеоассистентом на VAR, а также один раз был назначен резервным судьей.