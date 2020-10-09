В «Динамо» согласовали кандидатуру нового главного тренера

Немецкий специалист Сандро Шварц станет новым главным тренером московского «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в руководстве клуба шли долгие переговоры относительно двух кандидатов. Бело-голубые выбирали между Шварцем и Курбаном Бердыевым, который известен в России по работе с «Рубином» и «Ростовом». Утверждается, что спортивный директор динамовцев Желько Бувач, который ранее анонсировал новость о представлении нового тренера, уговорил боссов клуба выбрать именно Шварца.

Отмечается, что контракт с немецким специалистом, который был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года, еще не подписан, однако устная договоренность о сотрудничестве уже достигнута.

Последним главным тренером «Динамо» был Кирилл Новиков. После поражение в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Химок» (0:1) он подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий, который готовил команду к матчу 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:0).