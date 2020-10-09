Роналду отказался соблюдать условия карантина и разругался с боссами «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» и капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал участником скандала. Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, футболист перед отъездом в расположение своей национальной командой разругался с представителями клуба.

Причиной конфликта стали карантинные меры, которые Роналду отказался соблюдать. Накануне в стане «Юве» была выявлена вспышка коронавируса, среди заразившихся числились два сотрудника клуба. Из-за этого весь состав «бянконери» должен был изолироваться в отеле недалеко от клубной базы. Однако Роналду на повышенных тонах обсудил данные требования с руководством «Ювентуса» и самовольно покинул расположение клуба, после чего отправился на сборы с португальской национальной командой.

Согласно требованиям Итальянской федерации футбола, покидать изоляцию разрешено только после того, как контактировавшие с заболевшими COVID-19 люди сдадут три теста с отрицательными результатами. Однако на тот момент Роналду сдал только два соответствующих теста. Примечательно, что 9 октября в стане сборной Португалии был выявлен один случай заражения коронавирусом. Положительный результат теста был обнаружен у голкипера Антони Лопеша.