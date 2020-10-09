Воспитанник «Шахтера» близок к переходу в «Тамбов»

Воспитанник донецкого «Шахтера» Артур Миранян близок к переходу в «Тамбов», сообщает Sport24.

Последним клубом Мираняна был ереванский «Пюник». Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

Футболист не может вылететь в Россию из-за военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В прошлом сезоне Миранян провел 19 матчей, забив девять мячей.



Ранее молодого российского футболиста включили в число лучших талантов мира.