Воспитанник «Шахтера» близок к переходу в «Тамбов»

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Воспитанник донецкого «Шахтера» Артур Миранян близок к переходу в «Тамбов», сообщает Sport24.

Последним клубом Мираняна был ереванский «Пюник». Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

Футболист не может вылететь в Россию из-за военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

В прошлом сезоне Миранян провел 19 матчей, забив девять мячей.

Ранее молодого российского футболиста включили в число лучших талантов мира.