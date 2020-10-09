Кэхилл сравнил Дзюбу с Жиру

Бывший игрок сборной Австралии Тим Кэхилл поделился мнением о сборной России, передает «СЭ».

«Россия в 2018 году играла умно, тщательно изучила своих соперников и забила немало голов. В 2018-м мир узнал новые имена. Как зовут очень высокого парня? Дзюба? Он мне напоминает Жиру из Франции», — сказал Кэхилл.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года подопечные Станислава Черчесова дошли до 1/4 финала.



Ранее французский футболист получил российское гражданство.