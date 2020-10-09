Спортивный директор «Химок» прокомментировал интерес к экс-игроку «Спартака»

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал интерес к экс-игроку московского «Спартака» Роману Шишкину, передает Sport24.

«В первый раз слышу об этом. Ничего не знаю. Пока у нас никаких новичков нет. Мы в процессе переговоров», — сказал Ульянов.

Сейчас Шишкин выступает за «Знамя» из Ногинска.



Ранее сообщалось о том, что Денис Глушаков может покинуть «Химки» бесплатно в любой момент.