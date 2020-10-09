У двух игроков «Зенита» выявлен коронавирус

Перед матчем второго тура регулярного чемпионата Евролиги у двух баскетболистов петербургского «Зенита» обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

Также инфекцией заразился массажист команды.

Сине-бело-голубым в матче с каталонской «Барселоной» не смогут помочь Антон Пушков и Остин Холлинз.

«К сожалению, несмотря на весь комплекс мер предпринимаемый клубом по профилактике коронавирусной инфекции, нам не удается избежать потерь.

По итогам регулярного тестирования основной команды были выявлены положительные результаты теста COVID-19 у игроков Антона Пушкова и Остина Холлинза, а также массажиста основной команды Андрея Козлова. Они были немедленно изолированы, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. Им будут проведены повторные тесты для подтверждения наличия COVID.

Подготовка к матчу с «Барселоной» идет в штатном режиме», — передает пресс-служба «Зенита».

Ранее сообщалось, что в сборной Украины по футболу выявлены новые случаи заражения COVID-19.