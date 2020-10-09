Названы причины отказа бойцов UFC от поединка с Чимаевым
Антон Борисов
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Кьеза рассказал, почему другие спортсмены отказываются от поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Понимаю, почему никто не хочет драться с ним. Не думаю, что все испугались. В дивизионе нет никого, кто побоялся бы боя. Но если Чимаев побьет ветерана, Стивена Томпсона, к примеру, будет полно желающих с ним подраться», — цитирует Кьезу MMA Junkie.
20 сентября швед одержал третью победу в карьере в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.