Названы причины отказа бойцов UFC от поединка с Чимаевым

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Кьеза рассказал, почему другие спортсмены отказываются от поединка против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Понимаю, почему никто не хочет драться с ним. Не думаю, что все испугались. В дивизионе нет никого, кто побоялся бы боя. Но если Чимаев побьет ветерана, Стивена Томпсона, к примеру, будет полно желающих с ним подраться», — цитирует Кьезу MMA Junkie.

20 сентября швед одержал третью победу в карьере в UFC, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее Чимаев снова потребовал от UFC дать любого соперника.