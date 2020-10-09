Газзаев раскритиковал игру защитников сборной России в матче со Швецией

Бывший главный тренер московского ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил недовольство игрой центральных защитников сборной России Ильи Кутепова и Федора Кудряшова в товарищеском матче против команды Швеции.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу скандинавов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Не лучшая игра нашей сборной, особенно мне не понравились средняя линия и центр обороны. Если Вячеслав Караваев и Юрий Жирков достаточно активно действовали в атаке, то два центральных защитника сыграли, на мой взгляд, очень слабо», — цитирует Газзаева ТАСС.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результат контрольного матча между сборными России и Швецией.