Определились все финалисты квалификации Евро-2020

Стали известны все четыре финальные пары квалификации чемпионата Европы по футболу.

В полуфинальных встречах Венгрия одержала победу над Болгарией (3:1), Исландия обыграла Румынию (2:1), Словакия по пенальти переиграла Ирландию (0:0, 4:2), Северная Ирландия в серии 11-метровых ударов оказалась сильнее Боснии и Герцеговины (1:1, 4:3), Сербия в дополнительное время обыграла Норвегию (2:1), Шотландия с серии пенальти одержала победу над Израилем (0:0, 5:3), Грузия нанесла поражение команде Белоруссии (1:0), а Косово проиграло Северной Македонии (1:2).

Финалы квалификации Евро-2020:

Путь A: Венгрия — Исландия.

Путь B: Северная Ирландия — Словакия.

Путь C: Сербия — Шотландия.

Путь D: Грузия — Северная Македония.

Все матчи пройдут 12 ноября. По итогам финалов будут определены последние четыре участника Евро, который пройдет в 2021 году в 12 городах Европы.

Ранее сообщалось, что матчи чемпионата Европы по футболу в Англии могут быть отменены из-за COVID-19.