Экс-резервист «Барселоны» и «Реала» может перейти в «Спартак»

Защитник английского «Уотфорда» Франсиско Фемения может сменить карьеру и перебраться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным издания Sport.es, в услугах 29-летнего испанского защитника заинтересован московский «Спартак». Отмечается, что красно-белые на протяжении нескольких дней ведут переговоры с англичанами и надеются арендовать игрока на один сезон с возможностью последующего обязательного выкупа.

Фемения перешел в «Уотфорд» в 2017 году. С тех пор он провел за англичан 88 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Текущий сезон команда проводит в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе Англии. В своей карьере Фемения до переезда на Туманный Альбион выступал за резервные команды «Барселоны» и мадридского «Реала», а также «Алькоркон», «Алавес» и «Эркулес», воспитанником которого является.