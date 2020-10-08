Президенту клуба Серии А отправили по почте пули и пригрозили убийством

Президенту итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро пригрозили убийством. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ansa.

По данным источника, функционеру по почте пришел конверт с пулями и письмом, авторы которого сообщили ему о намерениях расправы. Сам Ферреро после этого обратился в полицию Рима.

Людьми, которые угрожают ему убийством, могут являться активные фанаты «Сампдории», которые недовольны работой действующего президента. В частности, болельщики хотят скорой продажи клуба новому инвестору. Накануне Ферреро провалил переговоры о передаче клуба американскому консорциуму.

По итогам прошлого сезона «Сампдория» едва не выбыла из Серии А, заняв 15-е место в турнирной таблице и оставшись в семи очках от зоны вылета. В текущем розыгрыше чемпионата Италии команда набрала три очка в трех матчах.