Дзюба поздравил Соболева с дебютным голом за сборную России

Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев поделился впечатлениями от дебютного матча в составе национальной команды. В рамках контрольной встречи со Швецией россияне потерпели поражение со счетом 1:2. Соболев стал автором единственного гола в составе национальной сборной. С этим достижением его поздравил капитан команды Артем Дзюба.

«Если бы выиграли, ощущения были бы другие. А так — гол в концовке, смешанные чувства. Какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие, но пропустили два гола, которые все испортили. Особенно второй — рикошет, обидный гол. Сыграю ли я в матчах Лиги наций? Решать главному тренеру. Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Матч Россия — Швеция прошел на московском стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.