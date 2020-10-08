«Спартак» на глазах у Панарина проиграл «Локомотиву»

Московский «Спартак» на своей площадке потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла на »ЦСКА -Арене» в Москве, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

В составе ярославской командой заброшенными шайбами отметились Егор Коршков и Атте Отамаа, который стал автором победного гола.

У красно-белых отличился Мартин Бакош, который открыл счет в дебюте третьего периода.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи, которой присутствовали форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и дочь главного тренера «Спартака» Олега Знарка Алиса.

Для красно-белых это поражение стало третьим кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

1:0 — Бакош (Трушков, Новрузов) — 41:59

1:1 — Коршков (Малышев, Черепанов) — 51:01

1:2 — Охтамаа — 62:40 (ОТ)