Экс-игрок сборной России: можно было проиграть шведам хоть 0:10

Бывший защитник сборной России по футболу Денис Колодин, завершивший профессиональную карьеру футболиста в 2017 году, прокомментировал поражение национальной команды в контрольном матче со Швецией. По его словам, результат данного противостояния не имеет значения.

«Журналисты всегда оценивают матчи нашей сборной, как финал Лиги чемпионов и чемпионата мира. Если мы проигрываем, то все, беда. Ничего страшного не произошло. Это товарищеская игра, ее можно проиграть хоть 0:10, но зато посмотреть, кто нужен, кто подходит под схему. А когда трясешься за результат и смотришь только на табло, смысл товарищеской игры теряется», — цитирует Колодина «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что контрольный матч со Швецией позволил тренерскому штабу российской команды во главе со Станиславом Черчесовым посмотреть в деле дебютантов Андрея Мостового и Александра Соболева, который отметился голом.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Швеции со счетом 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.