Панарин и дочь Знарка посетили матч «Спартак» — «Локомотив»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и его спутница Алиса Знарок, которая является родной дочерью главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка, посетили матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между красно-белыми и ярославским «Локомотивом».

В момент написания новости в матче проходит третий период. В счете ведет «Спартак», автором гола в составе красно-белых стал словацкий нападающий Мартин Бакош.

До очной встречи «Спартак» занимал десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе девять очков. «Локомотив» располагался на шестой строчке Запада с 13-ю баллами.

Артемий Панарин в минувшем сезоне НХЛ стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс» в регулярном чемпионате, набрав 95 очков (32 гола + 63 передачи) в 69 матчах. В плей-офф «Нью-Йорк» пробиться не сумел, уступив в серии плей-ин »Каролине Харрикейнз» (0-3). Панарин в трех матчах забросил одну шайбу и сделал один ассист.