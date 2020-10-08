Сборная России пропустила второй мяч от команды Швеции

Сборная России по футболу проигрывает команде Швеции в рамках контрольного матча.

На 72-й минуте встречи коллектив Станислава Черчесова пропустил второй мяч от шведских футболистов. Автором гола стал Маттиас Юханссон, который замкнул передачу полузащитника «Краснодара» Кристоффера Олссона.

Шведы открыли счет еще в первом тайме усилиями Александера Исака. На момент написания новости счет в матче Россия — Швеция остается 2:0 в пользу команды Янне Андерссона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая проходит в данные минуты на московском стадионе «ВЭБ Арена».