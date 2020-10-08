Второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус дал отрицательный результат

Легендарный полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов, сообщил, что второй тест игроков национальной команды Георгия Джикии и Маринато Гильерме дал отрицательный результат. В ближайшее время футболисты могут вернуться к тренировкам в общей группе с российской сборной.

«Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным, так что для них всех уже хорошо. Но надо в таких матчах проверять ближайший резерв. Посмотрим на пару центральных защитников Ильи Кутепова с Федором Кудряшовым», — приводит слова Тихонова сайт «Матч ТВ».

7 октября стало известно, что у Джикии и Гильерме были выявлены сомнительные результаты тестов на COVID-19. Ранее сообщалось, что футболисты из-за этого покинули расположение сборной России.