Скандального бойца Дацика выпустят из колонии по УДО

Российский боец ММА Вячеслав Дацик выйдет на свободу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тосненского суда Ленинградской области.

39-летний скандальный спортсмен подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, и оно было удовлетворено 2 октября. 13 октября постановление вступит в силу в случае отсутствия обжалования.

Дацик был задержан в декабре 2019 года, когда спортсмен вместе со своим товарищем пытался незаконно пересечь границу России и Эстонии по руслу реки Нарва. Эстонские пограничники задержали нарушителей и передали их России. В июне Дацика приговорили в году тюремного заключения.

В своей карьере ММА «Рыжий Тарзан» провел 13 поединков, одержав шесть побед при семи поражениях. Его последний бой состоялся в ноябре 2019 года.