Олимпийский призер из России отстранен на долгий срок за допинг

Российский тяжелоатлет и бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Руслан Албегов наказан за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Международной тяжелоатлетической федерации (IWF).

Отмечается, что россиянин дисквалифицирован на четыре года. Отстранение будет отсчитываться с 12 ноября 2017 года. На Олимпийских играх в Лондоне Албегов в категории свыше 105 кг среди мужчин занял третье место, подняв в общей сумме с рывком и толчком 448 кг. Золото и серебро досталось иранцам Бехдаду Салими и Саджаду Ануширавани соответственно.

На тот же срок за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирована Тима Туриева. Ее отстранение будет отсчитываться с 9 декабря 2017 года.

Длительные дисквалификации от четырех до восьми лет также получили российские штангисты Егор Климонов, Юлия Коновалова, Дмитрий Лапиков и Максим Шейко.