Месси мог перейти в «Челси» к Моуринью

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог сменить клубную прописку в 2004 году.

Об этом рассказал журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио. Согласно его заявлению, форвард очень хотел перейти в лондонский «Челси», чтобы играть под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«В 2004 году он был очень близок к переходу в «Челси», он хотел играть у Моуринью. Между ними состоялась долгая беседа, и даже был видео-звонок. Это была первая попытка Месси покинуть «Барселону». А пару месяцев назад – вторая», — отметил журналист.

Ранее сообщалось, что Месси может зимой уехать в «Манчестер Сити» бесплатно.