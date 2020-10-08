Результат Рублева на «Ролан Гаррос» назвали феноменальным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением об Андрее Рублеве, передает РИА «Новости».

На турнире «Ролан Гаррос» российский теннисист дошел до четвертьфинала, где проиграл греческому спортсмену Стефану Циципасу. Несмотря на это, Рублев, который занимает 12-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), впервые в карьере войдет в десятку лучших.

«Рублева надо поздравить с тем, что он впервые попадет в десятку мирового рейтинга. Это феноменальный результат, Андрей молодец. Он сумел преодолеть травмы и достаточно быстро восстановиться за счет характера», — заявил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что впервые за 10 лет два теннисиста сыграют в 1/2 финала «Ролан Гаррос».