Гэтжи обогнал Порье в списке лучших бойцов UFC и приблизился к Хабибу

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи отыграл одно место в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Представитель США вышел на седьмое место, оставив позади соотечественника Дастина Порье.

Первая тройка осталась без изменений: возглавляет рейтинг экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс, а следом идут обладатели пояса в легком и среднем дивизионах Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья соответственно.

К слову, поединок Хабиб — Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254.

Ранее сообщалось, что резервист боя Хабиб — Гэтжи может подраться с Тони Фергюсоном.