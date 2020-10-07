Белоруссию могут наказать за нарушение Олимпийской хартии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможных нарушениях национальным олимпийским комитетом (НОК) Белоруссии Олимпийской хартии.

Ранее сообщалось, что белорусские спортсмены подвергаются дискриминации за политические взгляды. В частности, спортсменов наказывают за несогласие с результатами президентских выборов, победу на которых, согласно официальной информации, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

По словам Баха, МОК продолжит расследование возможной дискриминации белорусских спортсменов.

«Исполком должен принимать решения, основываясь на Олимпийской хартии, которая довольно четко регламентирует правила. Если будут выявлены нарушения Олимпийской хартии, исполком может принять те или иные санкции», — цитирует Баха ТАСС.

Ранее Женская национальная баскетбольная ассоциация игроков США (WNBPA) выступила с заявлением в поддержку Елены Левченко.